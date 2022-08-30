Про це він розповів в етері Еспресо.



"Генштаб роз'яснив, щоб ми не вводили в оману ні українських громадян, ні західних партнерів, що вся інформація буде надаватися виключно офіційними джерелами, тому ми можемо послуговуватися тією інформацією, яка у нас є. Ключове те, що ЗСУ почали застосовувати стратегію, говорячи військовим терміном, пом'якшування позицій противника перед тим, як завдавати більш рішучий удар. Тобто це зусилля українських сил для полегшення наступного звільнення тимчасово окупованих територій", - прокоментував офіцер бригади ім. Богуна.



Тарас Березовець пояснив, що чекати наступ у стилі Другої світової війни, коли танкові колони під Прохорівкою наступають зі стотисячною піхотою, то цього не буде і нема у цьому потреби.



"На Півдні відбувається наступ підрозділів ЗСУ з метою поліпшення наших оперативних можливостей у регіоні на правому березі річки Дніпро. Подробиці буде коментувати тільки Генштаб ЗСУ, але коли ми досягнемо потрібного нам результату. Тому ми говоримо про локальний наступ, який здійснюється з метою поліпшення нашої позиції для майбутнього наступу", - зауважив Березовець.

29 серпня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України

30 серпня ОК "Південь" інформувало, що ЗСУ знищили 13 пунктів управління ворога, 3 склади боєприпасів, 30 одиниць техніки та понад 80 окупантів

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