ЗСУ знищили 13 пунктів управління ворога, 3 склади боєприпасів, 30 одиниць техніки та понад 80 окупантів, - ОК "Південь"
Також була знищена понтонна переправа через Дніпро в районі села Львове - остаточні втрати ворога дорозвідуються
Про це повідомляє у фейсбук оперативне командування "Південь".
Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів. Демонстрацію сили проводить за допомогою авіації. Протягом доби 5 разів атакував наші позиції, але успіху не мав.
Окупаційні війська минулої ночі завдали ударів по Нікопольському і Криворізькому районах.
Поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Люди неушкоджені.
У Червоногригорівці пошкоджені понад десять будинків, храм, підприємство, лінії електропередач та газогони.
Зранку промислова зона Марганця була обстріляна реактивними системами залпового вогню "Град". Людських втрат нема.
У Криворізькому районі ворог накрив вогнем Зеленодольську громаду. Минулося без постраждалих та руйнацій.
Ранком портову інфраструктуру в Миколаївському районі ворог обстріляв з важкої артилерії. Постраждалих нема.
Денний масований обстріл Миколаєва шістнадцятьма зенітними ракетами С-300 призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Загинуло дві, поранено 24 цивільні особи.
Ввечері двома аналогічними ракетами атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих нема. Інформація уточнюється.
Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.
Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника.
Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Крім того, була знищена низка зразків російської техніки:
- зенітно-ракетна система С-300
- 2 танки Т-72
- 11 гаубиць "Мста-Б"
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та Ураган"
- важка вогнеметна система "Сонцепьок"
- самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С"
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С"
- 120 мм мобільний міномет
- самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С"
- протитанкова керована ракета
- 6 одиниць броньованої техніки
- 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.
Загалом ідеться про 30 одиниць техніки. Також ліквідовані 82 росіянина. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
В штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму в бік Новоросійська, але 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 Калібрами тримає напоготові.
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