Про це повідомляє у фейсбук оперативне командування "Південь".

Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів. Демонстрацію сили проводить за допомогою авіації. Протягом доби 5 разів атакував наші позиції, але успіху не мав.

Окупаційні війська минулої ночі завдали ударів по Нікопольському і Криворізькому районах.

Поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Люди неушкоджені.

У Червоногригорівці пошкоджені понад десять будинків, храм, підприємство, лінії електропередач та газогони.

Зранку промислова зона Марганця була обстріляна реактивними системами залпового вогню "Град". Людських втрат нема.

У Криворізькому районі ворог накрив вогнем Зеленодольську громаду. Минулося без постраждалих та руйнацій.

Ранком портову інфраструктуру в Миколаївському районі ворог обстріляв з важкої артилерії. Постраждалих нема.

Денний масований обстріл Миколаєва шістнадцятьма зенітними ракетами С-300 призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Загинуло дві, поранено 24 цивільні особи.

Ввечері двома аналогічними ракетами атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих нема. Інформація уточнюється.

Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника.

Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Крім того, була знищена низка зразків російської техніки:

зенітно-ракетна система С-300

2 танки Т-72

11 гаубиць "Мста-Б"

3 реактивні системи залпового вогню "Град" та Ураган"

важка вогнеметна система "Сонцепьок"

самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С"

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С"

120 мм мобільний міномет

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С"

протитанкова керована ракета

6 одиниць броньованої техніки

3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Загалом ідеться про 30 одиниць техніки. Також ліквідовані 82 росіянина. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

В штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму в бік Новоросійська, але 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 Калібрами тримає напоготові.

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