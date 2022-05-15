ЗСУ показали американські гаубиці M-777 на передовій у дії

Сюжет оприлюднило Військове телебачення України у facebook.

"Американські гаубиці М777 вже допомагають українським артилеристам знищувати рашистів. 155-й калібр у парі з дальністю в понад 30 км дає перевагу нашим воїнам під час артилерійських дуелей. Дальність пострілу американської гаубиці перевершує більшість зразків ствольної артилерії окупантів", - йдеться у сюжеті.

У посольстві США також підтвердили, що гаубиці M-777 вже використовуються на передовій.

"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - повідомили у посольстві.

13 травня у Пентагоні повідомили, що більшість американських гаубиць M777 вже на передовій.

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