ЗСУ показали американські гаубиці M-777 на передовій у дії
Українські військові вже отримали американські гаубиці M-777 та почали використовувати їх на передовій
Сюжет оприлюднило Військове телебачення України у facebook.
"Американські гаубиці М777 вже допомагають українським артилеристам знищувати рашистів. 155-й калібр у парі з дальністю в понад 30 км дає перевагу нашим воїнам під час артилерійських дуелей. Дальність пострілу американської гаубиці перевершує більшість зразків ствольної артилерії окупантів", - йдеться у сюжеті.
У посольстві США також підтвердили, що гаубиці M-777 вже використовуються на передовій.
"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - повідомили у посольстві.
- 13 травня у Пентагоні повідомили, що більшість американських гаубиць M777 вже на передовій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе