ЗСУ постійно дають вогневу відповідь ворогу на обстріли Сумщини, тому що противник розуміє тільки мову сили, - депутат міськради Акперов

Про це він розповів в етері Еспресо.



Вадим Акперов зазначив, що контррозвідка України не підтвердила інформації щодо маневрів російської армії для можливого контрнаступу у напрямку Сумщини та Чернігівщини.



"Єдине, що можуть росіяни, це підступно обстрілювати цивільне населення, щоб сіяти паніку серед мирних мешканців та відвертати увагу ЗСУ. Ворог не припиняє обстріли вздовж всього кордону Сумської області, протяжність якого майже 564 км. На жаль, від цього страждають цивільні люди, руйнується інфраструктура. Таку тактику має противник, який є нашим сусідом, тому нам постійно потрібно бути готовими", - зазначив депутат міськради.



Акперов зауважив, що ЗСУ на Сумщині постійно дають вогневу відповідь на обстріли ворога, тому що противник розуміє тільки позицію сили.

2 серпня за добу російський агресор 6 разів здійснив обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 62 прильоти

3 серпня вранці армія РФ Сумської області з самохідної артилерійської установки

4 серпня російські окупанти тричі накривали вогнем населені пункти Сумщини

Також Стратком ЗСУ повідомив, що росіяни перекидають війська до Брянської та Курської областей, щоб відволікти ЗСУ на Сумщині й Чернігівщині