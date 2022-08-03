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Росія 6 разів за добу обстріляла Сумщину, зафіксовано 62 прильоти

3 серпня, 2022 середа
03:35
війна з Росією

За добу, 2 серпня, російський агресор 6 разів здійснив обстріли прикордонних громад Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Всього на Сумщині зафіксовано 62 прильоти, постраждали 3 громади.

"Есманьська громада: після 16:00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18:00", - пише Живицький.

Після 20:00 з мінометів постраждала Хотінська громада − 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді російський ворог близько 20:00 бив з гранатометі, також 10 прильотів.

"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", - наголошує голова Сумської ОВА.

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Україна
Росія
Сумщина
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