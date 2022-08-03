Росія 6 разів за добу обстріляла Сумщину, зафіксовано 62 прильоти
За добу, 2 серпня, російський агресор 6 разів здійснив обстріли прикордонних громад Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Всього на Сумщині зафіксовано 62 прильоти, постраждали 3 громади.
"Есманьська громада: після 16:00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18:00", - пише Живицький.
Після 20:00 з мінометів постраждала Хотінська громада − 10 прильотів.
По Середино-Будській громаді російський ворог близько 20:00 бив з гранатометі, також 10 прильотів.
"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", - наголошує голова Сумської ОВА.
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