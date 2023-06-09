Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ поцілили по тренувальному табору підрозділу "Ахмат" в окупованому Донецьку, 56 солдатів загинули

ЗСУ поцілили по тренувальному табору підрозділу "Ахмат" в окупованому Донецьку, 56 солдатів загинули

9 червня, 2023 п'ятниця
07:17
Війна з Росією кадирівці

Сили оборони України поцілили по району зосередження бойовиків підрозділу "Ахмат" у тренувальному таборі тимчасово окупованого Донецька. Втрати становили 56 солдатів

Про це у ранковому зведенні звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій. 

Так, 6 червня в результаті ефективного вогневого ураження Силами оборони України по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються.

В окупованому Криму ЗМІ замовчують факт знищення росіянами Каховської ГЕС та наслідків катастрофи

Генштаб наголошує, що у тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. 

Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення.

Росіяни завдали 7 ракетних, 43 авіаційних удари та здійснили 79 обстрілів з РСЗВ по Україні за добу

Цієї доби, вночі на 9 червня, РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних, 2 з яких - по мирному місту Умань, та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

На 4 напрямках фронту тривають важкі бої, відбулось 43 бойових зіткнення

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. 

Протягом 8 червня на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилюють склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. 

Протягом доби, що минула, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Атинське, Безсалівка, Миропілля, Грабовське, Велика Писарівка та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби військо РФ вело безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, успіху не мав. 

Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. 

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. 

Водночас терористи здійснили артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області та Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області. 

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

ЗСУ уразили 5 пунктів управління, 8 артпідрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти Росії

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.

Крім того, знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БПЛА різних типів.

  • Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти селять евакуйованих з Херсонщини людей там, де вже розміщуються військові РФ, аби використати цивільних як живий щит.
Росія
Донецьк
Крим
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Опитне
Запорізька область
Макіївка
Харківщина
кадирівці
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Каховська ГЕС
Читайте також:
Ігор Йовічевіч
8 червня, 2023 четвер
"Шахтар" звільнив головного тренера Йовічевіча, - ЗМІ
легіон "Свобода Росії"
7 червня, 2023 середа
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив позицію стосовно Криму і звернувся до жителів півострова
Бєлгород
8 червня, 2023 четвер
Росіяни можуть вдарити ядерною зброєю по "БНР", - військовий експерт Світан
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
9 червня
07:21
Бен Воллес
Байден не виключає, що очільник міноборони Британії Воллес може стати наступним генсеком НАТО
06:54
Дональд Трамп
Трампу висунули звинувачення за сімома епізодами у справі про секретні документи
06:20
Сергій Кислиця
Кислиця: Підрив Каховської ГЕС розслідувати в умовах окупації неможливо 
05:36
Рамштайн 3
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" проведуть 15 червня
04:26
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи ліквідували 27 росіян та знищили 2 артсистеми ворога
03:42
Суперкубок УЄФА, Бензема
"Я завжди хотів жити тут": володар "Золотого м'яча" Бензема пояснив, чому обрав Саудівську Аравію
03:28
Каховська ГЕС, підтоплення
Данія відреагувала на підрив Каховської ГЕС та оголосила пакет гуманітарної допомоги для України
02:44
Володимир Зеленський
"Є результат": Зеленський заявив про успіхи на фронті
01:44
Оновлено
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 червня
01:27
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
"Шахтар" зіграє благодійний матч з "Челсі"
01:17
Енергодар, ЗАЕС
Експерти МАГАТЕ домовляються про доступ для перевірки рівня води і стану систем охолодження на ЗАЕС
01:06
Каховська ГЕС, підтоплення
У Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, - ОВА
00:40
Каховська ГЕС, підтоплення
Зеленський: Кинути жителів лівобережної частини Херсонщини напризволяще - це свідомий вибір Росії
00:22
вибух у Бердянську, 8 червня 2023
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, виникла пожежа
00:21
Відьмак
Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака"
2023, четвер
8 червня
23:59
Сунак і Байден
Байден та Сунак у Вашингтоні заявили про "непохитну підтримку" України
23:40
Сенат США
Комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом
23:12
Грета Тунберг і Зеленський
"Росія має відповісти за свої злочини": екоактивістка Ґрета Тунберг після звернення Зеленського прокоментувала підрив Каховської ГЕС
23:00
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ заявила, що віддала Угорщині групу українських військовополонених
22:40
Оновлено
Ракетний удар по Уманщині
Росія вдарила ракетами по Уманщині: поранено вісьмох людей, двоє - у важкому стані
22:05
Ексклюзив
путін
Висловами українофобів, які розривають мозок російським патріотам, Кремль тестує внутрішню реакцію та реакцію Заходу, - Клімкін
21:56
Україна - НАТО
Кулеба: НАТО допоможе Україні в подоланні наслідків російського теракту на Каховській ГЕС 
21:47
Енергодар, ЗАЕС
Каховське водосховище обміліло: забір води для ЗАЕС і водоканалів неможливий, - голова Укргідроенерго
21:35
Квадрокоптери і "Валькірії" від "Рошен": компанія Порошенка передає у війська велику партію безпілотників
21:28
Росатом
Україна скерувала ноту до Єврокомісії через активізацію співпраці Угорщини з Росатомом
21:16
Лукашенко
Заборона на імпорт золота й експорт технологій, боротьба з пропагандою: Велика Британія розширила санкції проти Білорусі 
20:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:32
Оновлено
Евакуація після повіні через підрив Каховської ГЕС
Через підрив Каховської ГЕС евакуйовано понад 2,3 тис. людей, - МВС
20:29
Ексклюзив
Завод Титан
Росіяни можуть перетворити завод "Кримський титан" на хімічну бомбу, - головний редактор видання BlackSeaNews Клименко
20:27
речник ГУР Андрій Юсов
Щомісяця понад 3 тисячі російських військових хочуть здатися в український полон, — Юсов
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Коли історія корчить гримаси
19:54
Офіс генпрокурора
Катували ув'язнених і вимагали кошти за припинення тортур: затримано екскерівників бердянської колонії
19:32
газопровід
Розвідка вважає, що РФ готує теракт на своїй ГТС, щоб звинуватити Україну, - ЗМІ
19:17
Олексій Резніков
Україна може створити ракети з дальністю ураження понад тисячу км, - Резніков
19:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Влада знала, що забере доплати у військових, ще у листопаді минулого року, - нардеп Разумков
19:02
посольство Росії в Румунії
Румунія оголосила про видворення 40 співробітників посольства Росії
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 470 дня війни: успіхи ЗСУ біля Бахмута та ануляція ліцензій телеканалів Медведчука, Шуфрича та Мураєва
18:51
окупанти в Криму
Окупанти використовують як живий щит людей, евакуйованих із затоплених населених пунктів, - Генштаб
18:42
Ексклюзив
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Пропагандисти РФ налякані контрнаступом ЗСУ, в їхньому інформпросторі почалася дестабілізація, - в. о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Шаповалов
18:40
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Україна доповнила позов проти Росії у ЄСПЛ через підрив Каховської ГЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV