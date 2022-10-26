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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань, - ОК "Південь"

26 жовтня, 2022 середа
15:25
війна з Росією ЗСУ

На Півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройних Сил України завдали близько 150 вогневих уражень по російських окупантах на території нашої країни

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань. Втрати противника розвідуються", - ідеться в повідомленні.

Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати позиції та здійснювати вогневий вплив по позиціях російських окупантів та об’єктах логістики. Тим часом армія РФ основні зусилля зосереджує на веденні активної оборони та спробах утримати зайняті рубежі.

"Опівночі, ворог атакував Нікополь та Червоногригорівську громаду, вдарив реактивними снарядами системи залпового вогню "Град". Зруйновані будівлі, пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали", - повідомляють у пресслужбі.

Над Нікопольщиною ППО знищила дрон-камікадзе ворога.

Також уночі по Широківській громаді Миколаївської області росіяни вдарили з артилерії й реактивних систем залпового вогню. За даними ОК "Південь", ворожі боєприпаси "зорали" сільськогосподарські площі поза межами населеного пункту.

  • На Луганщині 25 жовтня ЗСУ знищили понад 20 росіян, п'ять їхніх вантажівок із боєкомплектом і склад з боєприпасами. 

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ППО
Одещина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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