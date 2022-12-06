ЗСУ провели тренування поблизу кордону з Білоруссю

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ЗСУ.

"На вимогу командувача угруповання Сил і засобів оборони м. Києва проведено спільне штабне тренування 120 бригади територіальної оборони ЗСУ з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з Республікою Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Під час навчань військові відпрацювали взаємодію між нижчим та вищим штабами. До тренувань були залучені сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120-ї окремої бригади ТрО.

6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі питання додаткової мобілізації в Україні не стоїть.

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