ЗСУ провели успішні контратаки, РФ втратила контроль над Степовим: розвідка Британії оцінила ситуацію біля Авдіївки

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останнього тижня Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті.



Згідно з офіційними даними, опублікованими українською стороною, у деякі дні близько 40% усіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку.

Розвідка Британії зазначає, що наступи росіян продовжували характеризуватися здебільшого штурмами піхоти, часто штрафних підрозділів "Шторм-Z".



У зведенні британського міноборони наголошується, що українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове.

"Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону", - додають у британській розвідці.