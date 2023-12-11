ЗСУ провели успішні контратаки, РФ втратила контроль над Степовим: розвідка Британії оцінила ситуацію біля Авдіївки
За останній тиждень українські військові провели низку успішних локальних контратак біля села Степового на Авдіївському напрямку, тим часом російські війська залучають до штурмів штрафні підрозділи "Шторм-Z"
Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом останнього тижня Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті.
Згідно з офіційними даними, опублікованими українською стороною, у деякі дні близько 40% усіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку.
Розвідка Британії зазначає, що наступи росіян продовжували характеризуватися здебільшого штурмами піхоти, часто штрафних підрозділів "Шторм-Z".
У зведенні британського міноборони наголошується, що українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове.
"Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону", - додають у британській розвідці.
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби 10 грудня на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 19 танків і 31 бронемашину.
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