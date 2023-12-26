За добу ЗСУ знищили 1010 окупантів, 22 танки та корабель, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 354960 (+1010) осіб

танків ‒ 5899 (+22) од.

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од.

артилерійських систем – 8366 (+19) од.

РСЗВ – 934 (+0) од.

засоби ППО ‒ 614 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1)

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од.

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Ворожі обстріли

Загалом впродовж доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Росіяни завдали 1 ракетного та 42 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області. Артилерією окупанти атакували близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах. Вони проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на напрямки, які несуть загрозу. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські оборонці відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області. Там окупанти без успіху намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак РФ в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки окупантів поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" українські воїни стримують ворога, який намагається оточити Авдіївку. Військові тримають оборону та завдають росіянам значних втрат. Зокрема, впродовж минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують РФ в районі Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили 6 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому - 7 атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку військові продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безрезультатних штурмових дій та відступив, отримавши відсіч.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Вони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.