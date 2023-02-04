ЗСУ слід негайно надати далекобійну артилерію й F-16, – експосол США в Україні
Адміністрація США має забезпечити Україну можливостями далекобійної артилерії, а також винищувачів F-16
Про це заявив експосол США в Києві, зараз директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, передає Укрінформ.
"Найголовніше – це дати Україні артилерію великої дальності, а також F-16",- зауважив колишній високопоставлений дипломат.
Він пояснив, що з далекобійними вогневими можливостями українці могли б одразу зупинити криваву бійню навколо Соледара й Бахмута. Крім того, літаки могли б забезпечити успішний контрнаступ ЗСУ або ж суттєво завадити будь-якому очікуваному наступу росіян.
Гербст також зауважив, що з урахуванням часу, необхідного для підготовки керування літаками F-16, потрібно вже сьогодні розпочинати навчання українських пілотів.
"Я думаю, якби адміністрація (в Вашингтоні – ред.) усвідомлювала необхідність для власних інтересів США допомогти Україні швидко перемогти Путіна, вони зробили б це",- підкреслив колишній американський посол.
Коментуючи настрої в Конгресі щодо продовження масштабної підтримки України – з огляду на позицію окремих політичних груп, Гербст зауважив, що "ізоляціоністське крило Республіканської партії сьогодні є слабшим, ніж до проміжних виборів". Він підкреслив, що вони (ізоляціоністи – ред.) все ще становлять значну меншість.
"Я не думаю, що вони зможуть зупинити надання допомоги",- додав експерт.
Експосол США в Києві також підкреслив, що останні корупційні скандали в Україні теоретично могли б "дуже негативно" вплинути на процес подальшої підтримки з боку США.
"Але я думаю, що президент Зеленський і його уряд впоралися з цим добре",- зауважив Гербст.
Він також висловив очікування щодо наступних кроків в контексті боротьби з корупцією в Україні, що, за його словами, очевидно, захочуть побачити в Конгресі в плані нагляду за використанням американської допомоги.
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