Про це заявив експосол США в Києві, зараз директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, передає Укрінформ.

"Найголовніше – це дати Україні артилерію великої дальності, а також F-16",- зауважив колишній високопоставлений дипломат.

Він пояснив, що з далекобійними вогневими можливостями українці могли б одразу зупинити криваву бійню навколо Соледара й Бахмута. Крім того, літаки могли б забезпечити успішний контрнаступ ЗСУ або ж суттєво завадити будь-якому очікуваному наступу росіян.

Гербст також зауважив, що з урахуванням часу, необхідного для підготовки керування літаками F-16, потрібно вже сьогодні розпочинати навчання українських пілотів.

"Я думаю, якби адміністрація (в Вашингтоні – ред.) усвідомлювала необхідність для власних інтересів США допомогти Україні швидко перемогти Путіна, вони зробили б це",- підкреслив колишній американський посол.

Коментуючи настрої в Конгресі щодо продовження масштабної підтримки України – з огляду на позицію окремих політичних груп, Гербст зауважив, що "ізоляціоністське крило Республіканської партії сьогодні є слабшим, ніж до проміжних виборів". Він підкреслив, що вони (ізоляціоністи – ред.) все ще становлять значну меншість.

"Я не думаю, що вони зможуть зупинити надання допомоги",- додав експерт.

Експосол США в Києві також підкреслив, що останні корупційні скандали в Україні теоретично могли б "дуже негативно" вплинути на процес подальшої підтримки з боку США.

"Але я думаю, що президент Зеленський і його уряд впоралися з цим добре",- зауважив Гербст.

Він також висловив очікування щодо наступних кроків в контексті боротьби з корупцією в Україні, що, за його словами, очевидно, захочуть побачити в Конгресі в плані нагляду за використанням американської допомоги.