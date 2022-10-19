Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони. Наші підрозділи продовжують активні бойові дії та зосереджують основні зусилля на утриманні звільнених територій і створенні сприятливих умов для розвитку подальшого наступу та звільнення захоплених ворогом населених пунктів", - пишуть в ОК.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали близько 90 вогневих завдань. Українці завдали ударів по позиціях окупантів та районах зосередження живої сили та техніки.

Втрати РФ ще розвідуються.

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