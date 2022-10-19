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ЗСУ створюють сприятливі умови для подальшого наступу, - ОК "Південь"

19 жовтня, 2022 середа
16:25
війна з Росією гаубиця FH-70

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ЗСУ працюють над створенням сприятливих умов для подальшого наступу на Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони. Наші підрозділи продовжують активні бойові дії та зосереджують основні зусилля на утриманні звільнених територій і створенні сприятливих умов для розвитку подальшого наступу та звільнення захоплених ворогом населених пунктів", - пишуть в ОК.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали близько 90 вогневих завдань. Українці завдали ударів по позиціях окупантів та районах зосередження живої сили та техніки.

Втрати РФ ще розвідуються.

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