ЗСУ суттєво знизили боєздатність російських десантників у районі Новопрокопівки, – ISW 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією ISW, ці російські десантники вже не зможуть проводити контратаки вздовж усього українського прориву на Оріхівському напрямку.

"Можливо, російське командування скерувало 70-й і 71-й мотострілецькі полки до оборони та контрнаступу в районі Новопрокопівки, щоб дати можливість підрозділам ВДВ зробити пріоритетними оборонні дії на західному та східному флангах українського виступу на оріхівському напрямку", – йдеться у звіті ISW.

ISW додав, що підрозділи 70-го та 71-го мотострілецьких полків російської армії утримували позиції поблизу Новопрокопівки після того, як відступили з позицій північніше. Тепер вони вступають у бій з українськими силами, оскільки український наступ досяг околиць Новопрокопівки.

Утім, як зазначають у звіті, приблизно місяць перепочинку та можливе переформування навряд чи компенсують значні втрати, яких зазнали частини 70-го та 71-го мотострілецьких полків раніше.

Російське командування ризикує зробити небоєздатними вже ослаблені підрозділи 70-го та 71-го мотострілецьких полків, якщо посилено залучить їх для контратаки на український наступ біля Новопрокопівки, – додають в ISW.

Зазначають, що під Токмаком дислокуються і підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії. Це дозволяє припускати, що російське командування не укомплектувало багатоешелоновану оборону на півдні України. А також – що елементи тих російських з’єднань і частин, які перебувають на передових позиціях, на наступних лініях оборони утримують позиції у меншій кількості.

"Наявність підрозділів 70-го та 71-го мотострілецьких полків у Токмаку свідчить, що російські війська розгорнули підрозділи цих полків на всій багатоешелонованій обороні між поточною лінією фронту та Токмаком. Однак російські війська, схоже, продовжують розгортати більшу частину своєї бойової потужності в західній частині Запорізькій області на безпосередній лінії фронту", – зазначено у звіті.

У ISW припускають, що на тилових оборонних позиціях можуть перебувати військові інших російських частин і з’єднань, хоча це малоймовірно.