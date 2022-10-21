ЗСУ уразили 10 районів скупчення ворога, пункт управління та комплекс С-300
Українське військо протягом 21 жовтня уразило три опорні пункти й десять районів зосередження озброєння та військової техніки противника
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога", - йдеться в повідомленні.
А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.
За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.
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