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ЗСУ уразили 11 артпідрозділів росіян, на трьох напрямках фронту відбулося 40 бойових зіткнень , - Генштаб

29 червня, 2023 четвер
07:02
Війна з Росією

Протягом доби ворог намагався вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Натомість ЗСУ уразили артпідрозділи росіян на вогневих позиціях та знищили російський літак Су-25

Про це у ранковому зведенні 29 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти й надалі продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень.

Натомість Сили оборони України за минулу добу завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога. 

Крім цього, українські захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Ворог завдав 50 авіаударів та здійснив 52 обстріли з РСЗВ по території України за добу

За минулу добу російські окупанти завдали удару іранськими ударними БПЛА типу Shahed.

Українські сили протиповітряної оборони знищили шість дронів-камікадзе. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Також завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаударів біля Пречистівки та Макарівки Донецької області.

Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

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