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Війна з Росією: хроніка
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Бійці бригади "Едельвейс" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" та показали відео

28 червня, 2023 середа
22:06
Війна з Росією ЗСУ

У середу, 28 червня, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили російський винищувач Су-25

Відео влучного пострілу бригада оприлюднила в Instagram.

"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

"Є! Є! Ти бачив? Красава! Пішов вниз с**а! На! На, б***ь! Здихай, твар, здихай! Падай, б***ь!" - порадів влучному пострілу боєць.

Раніше російська армія упродовж доби втратила 6 гелікоптерів і один літак унаслідок заколоту вагнерівців - заколотники збили всі ці авіазасоби.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня за час повномасштабного російського вторгнення ЗСУ збили 314 ворожих літаків, 308 гелікоптерів, 3499 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 1261 крилату ракету.

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2023, середа
28 червня
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