Бійці бригади "Едельвейс" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" та показали відео
У середу, 28 червня, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили російський винищувач Су-25
Відео влучного пострілу бригада оприлюднила в Instagram.
"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу! Слава Україні!" - йдеться у дописі.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня за час повномасштабного російського вторгнення ЗСУ збили 314 ворожих літаків, 308 гелікоптерів, 3499 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 1261 крилату ракету.
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