Відео влучного пострілу бригада оприлюднила в Instagram.

"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

"Є! Є! Ти бачив? Красава! Пішов вниз с**а! На! На, б***ь! Здихай, твар, здихай! Падай, б***ь!" - порадів влучному пострілу боєць.

Раніше російська армія упродовж доби втратила 6 гелікоптерів і один літак унаслідок заколоту вагнерівців - заколотники збили всі ці авіазасоби.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня за час повномасштабного російського вторгнення ЗСУ збили 314 ворожих літаків, 308 гелікоптерів, 3499 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 1261 крилату ракету.