Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника ПС, знищені сім бортів: один літак, два бойові та чотири транспортні вертольоти.

Ігнат повідомив, що вагнерівці розуміли здатність російської армії розбити їхні військові колони, як це робили українські льотчики з колонами росіян у момент повномасштабного вторгнення - знищували їх швидко та ефективно.

"Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було у небі. Авіація сьогодні, тим паче така як є у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко", - додав Ігнат.