Під час заколоту Пригожина вагнерівці "превентивно" знищили сім бортів російської авіації, - Повітряні сили
Під час бунту у РФ найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгенія Пригожина знищили сім бортів російської авіації. Вагнерівці нанесли по авіатехніці превентивного удару
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За словами речника ПС, знищені сім бортів: один літак, два бойові та чотири транспортні вертольоти.
Ігнат повідомив, що вагнерівці розуміли здатність російської армії розбити їхні військові колони, як це робили українські льотчики з колонами росіян у момент повномасштабного вторгнення - знищували їх швидко та ефективно.
"Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було у небі. Авіація сьогодні, тим паче така як є у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко", - додав Ігнат.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу.
- Після того як керівництво Росії не виконало вимогу Євгена Пригожина видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, вагнерівці почали рух на Москву. Але ввечері 24 червня Пригожин повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до стартових позицій. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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