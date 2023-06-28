Сили оборони України за добу ліквідували 930 окупантів, 7 БПЛА й 6 артсистем
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні понад 227 тис. окупантів, 4036 танків, 3499 безпілотників та 387 засобів ППО
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 28 червня 2023 року Росія втратила на війні:
- особового складу ‒ близько 227 100 (+930) осіб,
- танків ‒ 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблів, катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 563 (+0).
Остаточні дані уточнюють.
- 1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр розгромив у районі Курдюмівки на Донеччині російський батальйон і пробив оборону, унаслідок чого було ліквідовано 35 ворогів, декілька здалися в полон.
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