ЗСУ уразили три місця дислокації окупантів, техніку, склади з боєприпасами та ще декілька важливих об'єктів, - Генштаб
2 листопада Збройні Сили України уразили три місця дислокації окупантів і стільки ж важливих військових об'єктів, техніку рашистів і склади з боєприпасами
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника", - пише пресслужба.
Повідомляється, що також Збройні Сили України 2 листопада уразили три райони зосередження живої сили російських окупантів, озброєння і військову техніку, склад з боєприпасами та ще три інших важливих військових об’єкти рашистів.
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