Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника", - пише пресслужба.

Повідомляється, що також Збройні Сили України 2 листопада уразили три райони зосередження живої сили російських окупантів, озброєння і військову техніку, склад з боєприпасами та ще три інших важливих військових об’єкти рашистів.