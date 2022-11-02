Українські бійці знищили російський комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині та ліквідували 12 окупантів на Миколаївщині
ЗСУ знищили комплекс "Панцир-С1" й пошкодили до десятка іншої військової техніки у Херсонській області. А ворог розгорнув шпиталь в районі Завітного Бажання на Донеччині
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці
За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень.
А в районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.
Своєю чергою, зазначається, що противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.
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