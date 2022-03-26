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ЗСУ увійшли до Тростянця на Сумщині

26 березня, 2022 субота
17:50

Українські війська увійшли до міста Тростянець Сумської області

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

У пості опубліковано фото з дорожнім знаком "Тростянець".

""Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде по плану, фінальної його частини", – йдеться в повідомленні.

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ЗСУ
звільнення
Сумська область
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