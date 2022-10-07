Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконали за добу, 6 жовтня, 347 вогневих завдань. Відомо про смерть 105 рашистів. Знищено 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б", самохідна гармата "Піон", ще одна гармата-гаубиця 152-го калібру, 4 міномети, 15 автобронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Суттєво пошкодженні ще 6 одиниць ворожої техніки. Мова йде про танки, бойову броньовану машину, гаубицю та станцію радіоелектронної боротьби.

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