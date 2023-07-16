Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 липня.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога

Один з ударів прийшовся по зенітно-ракетному комплексу противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони.

Росіяни за день завдали 6 ракетних та 38 авіаційних ударів по території України

Противник також здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Степне, Попівка, Козаче Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Степне, Попівка, Козаче Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.

наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Північного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Дружба Донецької області.

наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Північного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку , у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.

, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.