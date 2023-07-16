Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб

ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб

16 липня, 2023 неділя
19:07
Війна з Росією на фото: ЗСУ

ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 липня.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога

Один з ударів прийшовся по зенітно-ракетному комплексу противника. 

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони.

Росіяни за день завдали 6 ракетних та 38 авіаційних ударів по території України

Противник також здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Степне, Попівка, Козаче Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Північного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Дружба Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
путін
15 липня, 2023 субота
Цілі Путіна у війні вже спрямовані на його виживання, - дипломат Брайза
ЗСУ
15 липня, 2023 субота
Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, - NYT
Сергій Лавров
14 липня, 2023 п'ятниця
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
16 липня
23:33
велоспорт
Під час велоперегонів у Франції глядач спричинив зіткнення 20 спортсменів, коли намагався зробити селфі
23:15
Дональд Трамп
Трамп пояснив, як за добу міг би зупинити війну в Україні
23:00
Історія з Пригожиним не завершена. Настрої в армії РФ не кращі, - Фейгін
22:53
Окупанти
У тимчасово окупованих містах на Луганщині росіяни не відновлюють будинки, там загострена санітарна ситуація
22:33
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - Курт Волкер
22:23
Анналена Бербок
Бербок: Треба дивитися в обличчя реальності - переговори з РФ зараз неможливі
22:05
Джейк Салліван
У США закінчуються власні боєприпаси, адже їх надають Україні, - Салліван
21:51
авіаудар у Коростені
Росіяни завдали авіаудару по Бериславському району Херсонщини: загинула жінка
21:44
Карлос Алькарас
Джокович програв Алькарасу в 5-сетовому фіналі Вімблдону
21:36
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по промисловому підприємству в Харкові: одна людина загинула, троє постраждали
21:33
Джейк Салліван
Майбутнє України в НАТО, і це не обговорюватиметься, - представник Білого дому
21:22
Італія
В Італії 17-річний німецький студент подряпав стіни Колізею
20:58
Ексклюзив
Грім
Союзники підтримають удари по РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю, - політик Береза
20:47
Командир Азову Денис Прокопенко зустрівся з особовим складом після нещодавнього повернення з Туреччини
20:46
путін путлер
Путін ухвалив передачу "Балтики" та Danone у тимчасове управління Росії
20:27
Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани у Маріуполі
В Іраці знесли мінарет, якому 300 років, аби розширити проїжджу частину
20:16
На Кіровоградщині зіткнулися два мікроавтобуси: є загиблі та поранені
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Аргументи диявола
19:43
Вагнерівці у Білорусі знадобляться для взяття Сувальського коридору, - депутат держдуми РФ
19:38
Ексклюзив
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Територією Карабаху Росія намагається розрахуватись з Азербайджаном за обхід санкцій, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
18:45
МН17
ЄС напередодні річниці трагедії на авіарейсі МН17 вкотре закликав РФ визнати свою відповідальність
18:45
Інтерв’ю
Путін Байден
Байден розуміє слабкість Путіна, але все ж боїться спровокувати 3-тю Світову війну, - дипломат Брайза
18:07
OPINION
Віктор Андрусів
Покоління війни
17:58
У Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками: у Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
17:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 16 липня: євро після подорожчання стабілізувалося
17:50
Інтерв’ю
путін пригожин
Зустріч Путіна з Пригожиним і його бандою - це приниження президента РФ, - Піонтковський
17:24
Італія, спека
Рекордна спека у Європі: Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст
17:10
Джейн Біркін
У 76 років померла акторка та виконавиця пісні Je tʼaime… moi non plus Джейн Біркін
17:04
ППО
Ми не можемо ставити ППО подалі від міст, - Ігнат
16:39
Балкер Tq Samsun
З Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди
16:23
ПВК Вагнера
Вагнерівців у Білорусі не вистачить для створення ударної групи, - ДПСУ
16:02
театр "Березіль"
У Харкові обласна влада позбавляє фінансування театр "Березіль"
16:02
OPINION
Петро Олещук
Як сприймати закордонних експертів
16:00
Ексклюзив
Путін
Влада РФ намагається вичистити офіцерський склад від прихильників Пригожина, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко
15:40
Ганна Маляр
Окупанти пішли в наступ у напрямку Куп'янська на Харківщині, - Маляр
15:23
Ада Роговцева
Ада Роговцева відзначає своє 86-річчя
15:23
ЗНО
В УЦОЯО пояснили, чому абітурієнтам не дають ознайомитись зі своїми помилками на НМТ та подати апеляцію
14:46
На фото: Брітні Спірс
Брітні Спірс готує до виходу мемуари
14:16
G7
Міністри фінансів G7 підтвердили непохитну підтримку України
14:01
OPINION
Віктор Трегубов
Найбільше ку*вить безсилля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV