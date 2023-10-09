ЗСУ ведуть оборону з руїн будинків: лейтенант про активізацію ворога на Мар'їнському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мар'їнка - це місто, яке вже майже 10 років стримує російську навалу. Зараз ворог достатньо сильно активізувався на даному напрямку, постійно проводячи штурми позицій Сил оборони. Українські бійці героїчно стримують штурми, бездоганно виконуючи завдання", - наголосив Скляр.

За словами бійця, Мар'їнка фактично зруйнована, ЗСУ ведуть оборону з руїн будинків.

"Позиціями ЗСУ є гори будівельного сміття, які залишилися від колись красивого міста Мар'їнка. Збільшилася кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе з боку ворога. Але тримаємо оборону й усі рубежі", - підкреслив Скляр.

Протягом доби, 8 жовтня, Сили оборони відбили низку російських атак на Харківщині, Луганщині, а також на Мар'їнському та Бахмутському напрямках

У понеділок, 9 жовтня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття близько 5 тисяч російських резервістів з двома гарматами на шевронах



