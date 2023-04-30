ЗСУ відбили 58 атак Росії, ворог наступає на чотирьох напрямках, - Генштаб

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ", - ідеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби українські захисники відбили 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Росія завдала 7 ракетних і 39 авіаційних ударів по території України

Минулої доби противник обстрілював Україну. Так він випустив по території країни 7 крилатих ракет та завдав 39 авіаударів. Також він здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних. Зруйнована та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

ЗСУ збили 4 безпілотники, уразили декілька районів зосереджена загарбницьких військ і дві системи ППО

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу РФ. Також вони збили два ворожих безпілотники "Шахед", один розвідувальний "Орлан-10" та один невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили загарбників. Також вони поцілили по складах пально-мастильних матеріалів, двом засобам ППО, артилерійському підрозділу та по ще одній важливій для противника цілі.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках упродовж минулої доби з авіації обстрілювали населені пункти Галаганівка та Леонівка.

Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку по населених пунктах Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка - Донецької завдали ударів з артилерії.

Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Також упродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного. Тривають бої у місті Бахмут.

На Авдіївському напрямку під обстрілами опинилися населені пункти Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.

Також на цьому напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка Донецької області. Було відбито атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстрілював Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстрілював Времівку, Новосілку, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку та Кам’янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Берислав, Козацьке, Іванівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон.