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ЗСУ відбили атаки ворога на 5 населених пунктів, - Генштаб

17 вересня, 2022 субота
07:26
війна з Росією Знищена техніка, танк

Впродовж 16 вересня Сили оборони відбили атаки противника в району Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.  

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. 

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни та норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав 4 ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії. 

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

Впродовж доби противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії.    

На Харківському напрямку, зокрема й з території РФ - в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна. 

На Слов’янському напрямку – в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин. 

На Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка. 

На Бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів. 

Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу". Пораненим представникам батальйону цього незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, так званий голова цивільно-військової адміністрації, нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян. Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до "ЛДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БПЛА ворога.

За минулу добу ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються.

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