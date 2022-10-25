ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів та завдали авіацією 30 ударів по скупченнях ворога
Українські бійці відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Спірне, Соледар, Мар’їнка, Невельське та інших
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Авіація українських Сил оборони протягом минулої доби, 24 жовтня, завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога.
На різних напрямках українські підрозділи протиповітряної оборони збили 3 гелікоптери Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 безпілотники "Орлан-10" та БПЛА Shahed-131 противника.
Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та 2 інших важливих об’єкти противника.
За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.
За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 38.31Продаж 39.38
- Актуальне
- Важливе