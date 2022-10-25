Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Авіація українських Сил оборони протягом минулої доби, 24 жовтня, завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога.

На різних напрямках українські підрозділи протиповітряної оборони збили 3 гелікоптери Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 безпілотники "Орлан-10" та БПЛА Shahed-131 противника.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та 2 інших важливих об’єкти противника.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях.

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