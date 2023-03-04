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ЗСУ відбили численні атаки під Бахмутом, завдали два удари по ЗРК противника та по складу боєприпасів , – Генштаб

4 березня, 2023 субота
19:31
війна з Росією ЗСУ дрон

Збройні Сили України відбили численні атаки під Бахмутом, а також завдали два удари по ЗРК противника та по складу боєприпасів

Про це повідомили у суботу, 4 березня, у зведенні Генштабу.

Зазначається, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по складу боєприпасів противника.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню

Додається, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник продовжував вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Кам’янки, Авдіївки, Ласточкиного, Красногорівки, Невельського, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледара та Времівки.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів. Серед них - Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області; Червоний Маяк, Козацьке, Іванівка, Антонівка та Інженерне Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

У тимчасово  захопленій Запорізькій АЕС катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції

"У тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непепередбачуваних наслідків", - йдеться у дописі.

Окрім цього, у пості також зазначається, що з метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема додається, що в Горлівці Донецької області з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ. Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Також Генштаб повідомляє, що триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта громадянина Російської Федерації. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська.

  • Станом на ранок 4 березня зафіксовано обстріли щонайменше 20 міст і сіл на Донеччині: пошкоджено медичний заклад, будинки й промислові об'єкти; є поранені.
  • 4 березня російська армія завдала удару по селу Мар'ївка Запорізької області, яке розташоване на правому березі Дніпра. Унаслідок цього пошкоджено будинки.
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
Енергодар
Військові новини
втрати окупантів
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