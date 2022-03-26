ЗСУ відбили наступи на Ірпінь з трьох напрямків, - мер

Про це заявив мер міста Олександр Маркушин в ефірі телемарафону.

"Третій день точаться дуже спекотні бої в Ірпені, ворог наступав з 3 напрямків, атаки були відбиті. Вчора розвозили гуманітарну допомогу - уночі, адже вдень були дуже серйозні обстріли. Є багато людей, кому потрібна допомога - ми намагаємось у рамках можливого, там, де немає боїв", - розповів він.

24 березня радник очільника МВС Вадим Денисенко заявив, що 80% міста Ірпінь звільнили від окупантів.