80% міста Ірпінь звільнили від окупантів, - радник глави МВС

"Де є можливість зайти поліції, туди поліція заходить. Зокрема, зараз вже відомо про те, що 80% міста Ірпінь звільнено і вчора там вже поліція почала патрулювання", - сказав в ефірі телемарафону UA Разом радник глави МВС Вадим Денисенко, повідомляє Espreso.TV.

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