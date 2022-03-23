Окупанти застосували над околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси, – мер Ірпеня
Російські військові вночі 22 березня застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
"Орієнтовна зона ураження: Гостомель - Ірпінь. Використання таких видів зброї військами проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли Попасну на Луганщині забороненими фосфорними боєприпасами.
- Додамо, ГУР оприлюднило список окупантів, які у складі самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ воюють проти України
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.01
-
EUR
Купівля 32.4Продаж 33.24
- Актуальне
- Важливе