Окупанти застосували над околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси, – мер Ірпеня

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Орієнтовна зона ураження: Гостомель - Ірпінь. Використання таких видів зброї військами проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли Попасну на Луганщині забороненими фосфорними боєприпасами.

Додамо, ГУР оприлюднило список окупантів, які у складі самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ воюють проти України

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb