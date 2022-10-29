Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

У Генштабі звертають увагу, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів.

28 жовтня Сили оборони України точковими ударами ліквідували близько 300 російських загарбників у районі Майорська в Донецькій області.

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