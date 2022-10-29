ЗСУ точковими ударами знищили 300 окупантів у районі Майорська, - Генштаб
Сили оборони України точковими ударами ліквідували близько 300 російських загарбників у районі Майорська в Донецькій області
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
"В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка", - йдеться у зведенні.
У Генштабі ЗСУ додали, що в населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.
Крім цього, українська авіація протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.
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