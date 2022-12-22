ЗСУ вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів і 3 райони зосередження ворогів
За добу 22 грудня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів і 3 райони зосередження окупантів. Також у Генштабі підтвердили значні втрати росіян за 20 грудня
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.
У Генштабі заявили, що за уточненою інформацією в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки, що на Херсонщині, окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.
Також зазначається, що 20 грудня ЗСУ завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті цього було уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів КамАЗ з боєприпасами.
- Протягом доби, 22 грудня, окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.25Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе