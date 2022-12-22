ЗСУ вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів і 3 райони зосередження ворогів

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

У Генштабі заявили, що за уточненою інформацією в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки, що на Херсонщині, окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Також зазначається, що 20 грудня ЗСУ завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті цього було уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів КамАЗ з боєприпасами.

Протягом доби, 22 грудня, окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb