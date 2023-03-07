ЗСУ за добу ліквідували 1060 російських військових, літак та 9 безпілотників
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 154,8 тис. військових, 3432 танки, 2095 дронів, 303 літаки, 289 гелікоптерів
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 року армія РФ втратила:
- особового складу - близько 154830 (+1060) осіб
- танків ‒ 3432 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 6714 (+11)
- артилерійських систем – 2456 (+23)
- РСЗВ – 488 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 253 (+3)
- літаків – 303 (+1)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16)
- спеціальної техніки ‒ 236 (+2)
Остаточні втрати противника уточнюються.
6 березня повідомлялося, що за оцінками розвідки НАТО, Росія, намагаючись захопити Бахмут Донецької області, втратила у 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна, обороняючи місто.
А 7 березня Генштаб звітував про те, що росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках, а ЗСУ відбили понад 140 атак і збили Су-25.
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