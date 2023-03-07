Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 року армія РФ втратила:

особового складу - близько 154830 (+1060) осіб

танків ‒ 3432 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 6714 (+11)

артилерійських систем – 2456 (+23)

РСЗВ – 488 (+0) од.

засобів ППО ‒ 253 (+3)

літаків – 303 (+1)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9)

крилатих ракет ‒ 873 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16)

спеціальної техніки ‒ 236 (+2)

Остаточні втрати противника уточнюються.

6 березня повідомлялося, що за оцінками розвідки НАТО, Росія, намагаючись захопити Бахмут Донецької області, втратила у 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна, обороняючи місто.

А 7 березня Генштаб звітував про те, що росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках, а ЗСУ відбили понад 140 атак і збили Су-25.