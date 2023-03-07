Про це у ранковому зведенні 7 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу.

Водночас керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.

Окупанти тиснуть на жителів Запорізької області й не виплачують зарплати без паспортів РФ

Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області, наголошують у Генштабі.

Так, в окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Ворог зосереджених на веденні наступу по 5 напрямках, а ЗСУ відбили 140 атак РФ

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби, 6 березня, українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Росія завдала 50 авіаційних та 5 ракетних ударів по Україні протягом доби

Загалом противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 11 БПЛА типу "Шахед-136", 9 з яких - збито.

Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка.

Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак.

Також вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав.

Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.

Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області.

Сили оборони збили Су-25, уразили райони скупчення росіян й засоби ППО

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед-136", за добу, що минула, захисники України збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.