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Росіяни завдали 42 авіаційних і 5 ракетних ударів, а також били із РСЗВ по населених пунктах, - Генштаб

6 березня, 2023 понедiлок
20:19
війна з Росією російські військові окупанти

Протягом доби противник завдав 42 авіаційних та 5 ракетних ударів, а також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах

Про це повідомили у зведенні Генштабу в понеділок, 6 березня.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області, а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

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Російське командування намагається поповнювати підрозділи пораненими, яких військово-лікарська комісія визнає придатними до служби

Зазначається, що противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Додається, що нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

"У готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи", - йдеться у дописі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Повідомляється, що Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

  • 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські військові розстріляли беззбройного полоненого українського воїна за слова "Слава Україні!".
  • Також 6 березня повідомлялося, що російські загарбники продовжують викрадати ресурси з тимчасово окупованих територій України.
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
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