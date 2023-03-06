ЗСУ на півдні знищили три човни з диверсантами

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили три зенітно-ракетних комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі, а також два спостережних пости та склад з боєприпасами.

“У районі Великого Потьомкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштовані окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітаризовано", – повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Пілотами дронів стали уже п’ять тисяч військових

П'ять тисяч військових уже навчилися професійно кермувати дронами. Це дві бригади пілотів, які вже виконують бойові завдання на полі бою, повідомляє кореспондент "Еспресо.Захід".

Школа почала свою роботу торік у березні після початку повномасштабного російського вторгнення. Центр відкрився на базі 125-ї бригади Сил територіальної оборони. "Над нами тоді сміялися, казали, які дрони, про що мова, це забавки, це інструмент фотографування, знімання весіль. Ми імплементували це у військову доктрину, ми довели, що це має значення. Ми навчилися використовувати цивільні дрони для виконання бойових задач", – каже співзасновник школи, офіцер ЗСУ військовий з позивним Академік.

Український стартап ввійшов до п’ятірки найкращих на MWC у Барселоні

Український стартап DeHealth увійшов до п’ятірки найкращих на премії від European Connected Health Alliance Group на заході MWC у Барселоні.

European Connected Health Alliance Group – глобальна структура у сфері цифрового здоров’я. DeHealth працює на основі штучного інтелекту та медичних даних і допомагає безпечно зберігати, обмінювати, керувати та монетизувати деперсоналізовані дані.

СБУ ліквідувала мережу, яка постачала готівку "адміністрації" Сальдо

СБУ нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні: зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України

Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті. Організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення і продовжували працювати під час окупації. Частину одержаних "прибутків" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо.

Російські окупанти прораховують сценарії виходу з ЗАЕС

На ЗАЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції. Про це повідомляють в Енергоатомі.

Посилаючись на жителів окупованого Енергодара, компанія зазначає, що "особливу увагу" російських військових привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу, у які Енергоатом інвестував 500 мільйонів гривень, а Європейський Союз майже 13 мільйонів євро.

"Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як "фахівці атомної галузі", складали списки обладнання, яке "треба демонтувати" з атомної станції у разі відступу", – повідомляє Енергоатом.