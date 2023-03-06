Енергоатом: на ЗАЕС окупанти прораховують сценарії відходу та позначають обладнання, яке планують вкрасти
Російські солдати прораховують сценарії відходу та, ймовірно, планують вивезти частину обладнання із Запорізької атомної електростанції
Про це повідомила державна компанія "Енергоатом" 6 березня, передає
"На ЗАЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції", – йдеться в заяві.
Відомо, що посилаючись на жителів окупованого Енергодара, компанія зазначає, що «особливу увагу» російських військових привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу, створений на базі навчально-тренувального центру станції. Як пояснюють у компанії, на ньому атомники з-за кордону вчилися експлуатувати та ремонтувати обладнання на атомних електростанціях.
"Значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки Енергоатом (500 мільйонів гривень), а й Європейський Союз (майже 13 мільйонів євро). Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як "фахівці атомної галузі", складали списки обладнання, яке "треба демонтувати" з атомної станції у разі відступу", – повідомляє Енергоатом.
- 28 лютого стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння з приводу поновлення артилерійських обстрілів неподалік ЗАЕС та тимчасової втрати нею єдиної резервної лінії електропередач.
- 2 березня повідомлялося, що Служба безпеки України завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох українських АЕС, яку розробляли в Харкові.
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