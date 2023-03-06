Про це повідомила державна компанія "Енергоатом" 6 березня, передає

"На ЗАЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції", – йдеться в заяві.

Відомо, що посилаючись на жителів окупованого Енергодара, компанія зазначає, що «особливу увагу» російських військових привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу, створений на базі навчально-тренувального центру станції. Як пояснюють у компанії, на ньому атомники з-за кордону вчилися експлуатувати та ремонтувати обладнання на атомних електростанціях.

"Значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки Енергоатом (500 мільйонів гривень), а й Європейський Союз (майже 13 мільйонів євро). Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як "фахівці атомної галузі", складали списки обладнання, яке "треба демонтувати" з атомної станції у разі відступу", – повідомляє Енергоатом.