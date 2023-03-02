Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС

Про це повідомили в СБУ.

Матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, які мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України, зберігали в Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме в Енергопроєкті ще в радянський період розробляли генпроєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктували модернізацію та технічне переоснащення.

Оперативники СБУ отримали інформацію про те, що окремі громадяни України та підконтрольні їм комерційні структури намагалися встановити контроль над цією державною проєктною установою. За даними СБУ, справжньою метою цих дій було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, а це створювало реальну загрозу завдання шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України.

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій Харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, пов'язаної зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

Служба безпеки блокувала намагання отримати проєктну документацію з боку спецслужб РФ. Архівні документи вилучили, суд наклав на них арешт.

У СБУ кажуть, що вже встановили виконавців і замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею "шпигунство" перевіряють причетність їх до співпраці зі спецслужбами Росії.