"Постійні ризики ядерній безпеці": МАГАТЕ занепокоєне вибухами біля ЗАЕС і затримкою ротації своїх експертів на станції
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння з приводу поновлення артилерійських обстрілів неподалік ЗАЕС та тимчасової втрати нею єдиної резервної лінії електропередач
Про це повідомляється у вівторок, 28 лютого, на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.
"Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, повідомили в штаб-квартиру, що вчора вдень було чутно близько 20 "детонацій", вочевидь, в районі станції, яка знаходиться на лінії фронту в зоні активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, також вказується на те, що упродовж останніх тижнів на окупованій росіянами АЕС "було посилено охорону".
"Це – тривожна тенденція, яка свідчить про нагальність і важливість створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції", - заявив гендиректор МАГАТЕ.
Зокрема він підкреслив, що продовжує свої дипломатичні зусилля з метою якнайшвидшого узгодження та впровадження цієї зони.
Також додається, що відповідно до команди МАГАТЕ, резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів була відключена рано вранці в суботу після звуків військової активності, потім ненадовго відновлена, але вранці того ж дня знову втратила живлення. Відключення сталося на деякій відстані від станції на іншому березі Дніпра. Лінія електропередач була знову підключена в неділю вдень.
Водночас Гендиректор МАГАТЕ також висловив занепокоєння постійними затримками з ротацією команди експертів МАГАТЕ, які зараз перебувають на майданчику ЗАЕС і яких мали бути замінити новою командою понад три тижні тому. Він висловив сподівання, що ротація нарешті відбудеться наприкінці цього тижня.
Гроссі зокрема повідомив хорошу новину про те, що рівень води в головному водосховищі, що є частиною річки Дніпро, яка постачає воду для охолодження на ЗАЕС, стабілізувався протягом останніх тижнів після того, як раніше повідомлялося про зменшення кількості води, що утримується Каховською греблею.
- Росія навмисне блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
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