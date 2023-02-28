Про це повідомляється у вівторок, 28 лютого, на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, повідомили в штаб-квартиру, що вчора вдень було чутно близько 20 "детонацій", вочевидь, в районі станції, яка знаходиться на лінії фронту в зоні активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, також вказується на те, що упродовж останніх тижнів на окупованій росіянами АЕС "було посилено охорону".

"Це – тривожна тенденція, яка свідчить про нагальність і важливість створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Зокрема він підкреслив, що продовжує свої дипломатичні зусилля з метою якнайшвидшого узгодження та впровадження цієї зони.

Також додається, що відповідно до команди МАГАТЕ, резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів була відключена рано вранці в суботу після звуків військової активності, потім ненадовго відновлена, але вранці того ж дня знову втратила живлення. Відключення сталося на деякій відстані від станції на іншому березі Дніпра. Лінія електропередач була знову підключена в неділю вдень.

Водночас Гендиректор МАГАТЕ також висловив занепокоєння постійними затримками з ротацією команди експертів МАГАТЕ, які зараз перебувають на майданчику ЗАЕС і яких мали бути замінити новою командою понад три тижні тому. Він висловив сподівання, що ротація нарешті відбудеться наприкінці цього тижня.

Гроссі зокрема повідомив хорошу новину про те, що рівень води в головному водосховищі, що є частиною річки Дніпро, яка постачає воду для охолодження на ЗАЕС, стабілізувався протягом останніх тижнів після того, як раніше повідомлялося про зменшення кількості води, що утримується Каховською греблею.