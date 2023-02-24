Росія не може вигнати працівників ЗАЕС, які відмовляються від контракту з Росатомом, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни так і не змогли змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Так, окупанти вимагають від працівників станції укладати контракт з Росатомом, але більшість відмовляється працювати на ворога. Вигнати цих людей росіяни не можуть, адже не мають вільних спеціалістів в цій галузі", - пишуть у Центрі.