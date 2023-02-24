Росія не може вигнати працівників ЗАЕС, які відмовляються від контракту з Росатомом, - Центр нацспротиву
У російських окупантів не має можливості відмовитись від працівників ЗАЕС, які не хочуть підписувати контракти з Росатомом
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни так і не змогли змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Так, окупанти вимагають від працівників станції укладати контракт з Росатомом, але більшість відмовляється працювати на ворога. Вигнати цих людей росіяни не можуть, адже не мають вільних спеціалістів в цій галузі", - пишуть у Центрі.
- Росія навмисне блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
- 20 лютого росіяни розмістили в бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, там вони очікують перекидання на Донецьку ділянку фронту.
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