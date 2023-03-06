Окупанти вивозять руду з тимчасово окупованої Запорізької області в порт Маріуполя, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Майже рік тому росіяни захопили Запорізький залізорудний комбінат. Нині вони вивозять з нього руду через порт у тимчасово окупованому Маріуполі.

"Маємо приклад типової поведінки імперії, яка використовує захоплені землі задля викачування ресурсів", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС додали, що продажем викраденої руди займаються дотичні до ФСБ структури. Саме під їхнім керівництвом відбувається розграбування українських земель.