Окупанти вивозять руду з тимчасово окупованої Запорізької області в порт Маріуполя, - ЦНС
Російські загарбники продовжують викрадати ресурси з тимчасово окупованих територій України
Про це інформує Центр національного спротиву.
Майже рік тому росіяни захопили Запорізький залізорудний комбінат. Нині вони вивозять з нього руду через порт у тимчасово окупованому Маріуполі.
"Маємо приклад типової поведінки імперії, яка використовує захоплені землі задля викачування ресурсів", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС додали, що продажем викраденої руди займаються дотичні до ФСБ структури. Саме під їхнім керівництвом відбувається розграбування українських земель.
- 5 січня стало відомо, що військові РФ перевозять награбовані будматеріали та зерно з тимчасово окупованих територій через Маріуполь до російського Таганрогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе