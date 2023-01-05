Про це поінформували в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що загарбники вивозять награбоване майно з тимчасово окупованих територій, одним з "улюблених маршрутів" є Маріуполь-Таганрог.

Так, з Маріуполя до російського Таганрогу росіяни перевозять українське зерно, лом металів та будматеріали зі зруйнованих міст.

"Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі", - звітували в ЦНС.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.

У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.

Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур, вкрадених у 2022 році.

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