Загарбники вивозять зерно та будматеріали з тимчасово окупованих територій до Таганрогу, - ЦНС
Військові РФ перевозять награбовані будматеріали та зерно з тимчасово окупованих територій через Маріуполь до російського Таганрогу
Про це поінформували в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що загарбники вивозять награбоване майно з тимчасово окупованих територій, одним з "улюблених маршрутів" є Маріуполь-Таганрог.
Так, з Маріуполя до російського Таганрогу росіяни перевозять українське зерно, лом металів та будматеріали зі зруйнованих міст.
"Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі", - звітували в ЦНС.
- Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.
- У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.
- Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур, вкрадених у 2022 році.
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