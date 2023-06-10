ЗСУ за добу війни ліквідували 890 росіян, 8 танків та 16 БПЛА, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано 214 660 російських військових, 3909 танків та 3 263 БПЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомили 10 червня у facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3909 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
- артилерійських систем – 3717 (+15) од,
- РСЗВ – 600 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1176 (+5),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 507 (+5).
Дані уточнюються.
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