ЗСУ за добу завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу росіян і 2 - по пунктах управління
Протягом доби, 12 грудня, ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 - по пунктах управління
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу на facebook.
Зазначається, що авіація ЗСУ протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також, українська артилерія та ракетні війська уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.
- Протягом доби, 12 грудня, окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по інфраструктурі міста Костянтинівка на Донеччині. Також обстрілу з РСЗВ зазнав Херсон.
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