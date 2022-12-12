Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу на facebook.

Зазначається, що авіація ЗСУ протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, українська артилерія та ракетні війська уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Протягом доби, 12 грудня, окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по інфраструктурі міста Костянтинівка на Донеччині. Також обстрілу з РСЗВ зазнав Херсон.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb