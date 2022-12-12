Окупанти за добу завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по інфраструктурі Донеччини

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що росіяни продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Стало відомо, що станом на 11 грудня із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

вогневого ураження зазнали райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.

противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпільському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпільському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та міста Херсон, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Упродовж дня 12 грудня росіяни кілька разів атакували Херсон, влучили по житлових мікрорайонах і медичних закладах. Є загиблі та поранені.

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