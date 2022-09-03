Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 вересня орієнтовно склали:

Особового складу - близько 49 050 (+350 осіб за добу)

Танків ‒ 2034 (+25)

Бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37)

Артилерійських систем – 1134 (+8)

Реактивних систем залпового вогню – 293 (+4)

Засобів протиповітряної оборони - 153 (+0)

Літаків – 235 (+1)

Гелікоптерів – 205 (+0)

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 864 (+11)

Крилатих ракет – 203 (+5)

Кораблів/катерів – 15 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21)

Спеціальної техніки - 105 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb