ЗСУ за добу знищили 350 окупантів, 25 танків та 1 ворожий літак, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 050 вбитими, 2034 танки, 235 літаків та 205 гелікоптерів
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 вересня орієнтовно склали:
Особового складу - близько 49 050 (+350 осіб за добу)
Танків ‒ 2034 (+25)
Бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37)
Артилерійських систем – 1134 (+8)
Реактивних систем залпового вогню – 293 (+4)
Засобів протиповітряної оборони - 153 (+0)
Літаків – 235 (+1)
Гелікоптерів – 205 (+0)
Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 864 (+11)
Крилатих ракет – 203 (+5)
Кораблів/катерів – 15 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21)
Спеціальної техніки - 105 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються
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