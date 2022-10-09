ЗСУ за добу знищили 440 окупантів, 14 танків та ворожий гелікоптер, - Генштаб
Впродовж минулої доби, 8 жовтня, українські військові ліквідували 440 окупантів, знищили 14 російських танків та збили гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 09 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 62 500 (+440 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
артилерійських систем – 1477 (+18) од,
РСЗВ – 348 (+3) од,
засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
крилаті ракети ‒ 247 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
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