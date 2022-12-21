Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 грудня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 99 740 (+510 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 3002 (+7) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5)

артилерійських систем – 1972 (+12)

РСЗВ – 412 (+2)

засоби ППО ‒ 212 (+0)

літаків – 282 (+1)

гелікоптерів – 267 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8)

крилаті ракети ‒ 653 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9)

спеціальна техніка ‒ 178 (+1)

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