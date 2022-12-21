ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 7 ворожих танків, літак та гелікоптер, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 3002 танки, 282 літаки, 267 гелікоптерів та 99 740 осіб загиблими
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 грудня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 99 740 (+510 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 3002 (+7) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5)
артилерійських систем – 1972 (+12)
РСЗВ – 412 (+2)
засоби ППО ‒ 212 (+0)
літаків – 282 (+1)
гелікоптерів – 267 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8)
крилаті ракети ‒ 653 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9)
спеціальна техніка ‒ 178 (+1)
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